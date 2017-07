Das kanadische Unternehmen Far Resources (CSE: FAT; Frankfurt: FOR; WKN: A2AH8W; ISIN: CA30734R1001) bearbeitet zügig seine Lithiumliegenschaft Zoro in Manitoba (Kanada). Durch Probenentnahmen und Grabenschürfungen, sowie durch sichtbare Formationen an der Oberfläche konnte die Existenz bislang unentdeckter lithiumhaltiger Gesteinsschichten bewiesen werden. Darüber hat das Unternehmen erst am 3. Juli 2017 genauer berichtet und kann hier nachgelesen werden. Heute gab Far Resources in einer eigenen Pressemitteilung bekannt, dass sie mit 10. Juli 2017 ein umfangreiches Programm zur genaueren Lokalisierung der gefundenen Pegmatitschichten gestartet haben. Im nahen Umfeld der bekannten Dykes 5 und Dykes 7 haben die bisherigen Untersuchungen hochgradige Mineralisierungen erkennen lassen. Und genau diese Bereiche sollen nun, auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...