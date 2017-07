FRANKFURT (Dow Jones)--Der Industriedienstleister Bilfinger hat bereits fünf von insgesamt 13 verlustträchtigen Tochtergesellschaften aus dem Kraftwerksgeschäft verkauft, die bis Mitte 2018 entweder abgegeben oder geschlossen werden sollen. Bei weiteren Unternehmen stehe man in Verhandlungen, sagte Finanzvorstand Klaus Patzak in einer Telefonkonferenz.

Zur Frage möglicher Erlöse sagte Patzak, in Summe werde für die 13 Gesellschaften ein negativer Effekt in Höhe von 30 Millionen Euro erwartet. Die neue Bilfinger-Führung hatte zu Jahresbeginn Randgeschäfte mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 500 Millionen Euro identifiziert, die sie zum Teil entwickeln und zum Teil beenden will.

Zu den lukrativen Geschäften, bei denen Bilfinger es nicht eilig hat auszusteigen, sagte Patzak, sie entwickelten sich planmäßig.

