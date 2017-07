Widerstände gegen Tahoe Resources (WKN: A1C0RA; ISIN: CA8738681037): Der Oberste Gerichtshof von Guatemala hat die Lizenz zum Betrieb der Escobal-Mine ausgesetzt. Escobal ist die drittgrößte Silbermine der Welt und lieferte allein im vergangenen Jahr einen Output von 21,2 Millionen Unzen konzentriertem Silber. An der Börse in Toronto fielen die Aktien von Tahoe Resources um 28%, in New York im Frühhandel gar um 33%, nachdem der auf Südamerika fokussierte Konzern am Mittwochabend bekannt gegeben hatte, dass der Oberste Gerichtshof in Guatemala die Lizenz für seinen wichtigsten Förderbetrieb Escobal ausgesetzt hatte. Die Untertagemine im Südosten Guatemalas, unweit der Stadt San Rafael Las Flores, generierte im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz von 21,2 Millionen Unzen konzentriertem Silber. Die Mine hatte die Produktion 2014 anlaufen lassen und brachte Tahoe erst kürzlich Rekordergebnisse im Cashflow für das erste Quartal 2017 ein. Tahoe Resources ließ verlauten, dass die Entscheidung des Gerichtes einer gegen das nationale Ministerium für Energie und Bergbau gerichteten Forderung der Anti-Bergbau-Gruppe CALAS nachkomme. Demnach sei das Konsultationsrecht der örtlichen...

