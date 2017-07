Von Michael Amon

LONDON (Dow Jones)--Shell trennt sich von einem weiteren Vermögenswert. Das Unternehmen verkauft nach eigenen Angaben seinen Anteil am Corrib-Gasfeld für bis zu 1,23 Milliarden US-Dollar an einen der größten kanadischen Pensionsfonds. Kontrolliert werde der Anteil von 45 Prozent künftig von einer Tochter des Canada Pension Plan Investment Board.

Bei der Royal Dutch Shell plc falle im Zuge der Veräußerung eine Wertberichtigung von rund 350 Millionen Dollar an. Sie werde im Zweitquartalsergebnis verbucht.

Shell hatte das Unternehmen, das das Gasfeld im Atlantik entdeckt hatte, 2002 übernommen. Gegen die Pläne des Konzerns, an Land eine Pipeline für den Transport des Gases zu bauen, liefen die Bewohner wegen Sicherheitsbedenken jahrelang Sturm. Shell musste die Pipeline schließlich anders verlegen als geplant und sie zudem durch einen Tunnel leiten, was die Kosten in die Höhe trieb und zu Verzögerungen führte. Gepumpt wird erst seit 2015.

Die Kanadier zahlen zunächst 947 Millionen Dollar, zwischen 2018 und 2025 werden abhängig von Gasförderung und -preisen weitere bis zu 285 Millionen Dollar fällig.

Shell will sich bis 2018 von Vermögenwerten im Wert von 30 Milliarden Dollar trennen. Bisher wurde nach Unternehmensangaben der Verkauf von Aktiva für mehr als 20 Milliarden Dollar angekündigt.

