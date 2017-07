Bad Marienberg - Die Vossloh AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. EUR begeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die in vier Tranchen strukturierte Transaktion ersetzt einen Großteil des im Jahr 2015 abgeschlossenen und bis Frühjahr 2018 laufenden Konsortialkredits, der ursprünglich aus einem 200 Mio. EUR endfälligen Kreditvolumen und einer 300 Mio. EUR umfassenden revolvierenden Kreditlinie bestand. Bereits im März 2017 hatte das Unternehmen 100 Mio. EUR des endfälligen Kreditvolumens vorzeitig gekündigt und zurückgeführt. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren sind jeweils teils fest und teils variabel verzinst und umfassen ein Volumen von 135 Mio. EUR für vier Jahre bzw.

Den vollständigen Artikel lesen ...