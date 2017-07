BERLIN (dpa-AFX) - Chinesische Investoren sind mit der geplanten Übernahme der Berliner Biotechfirma Epigenomics gescheitert. Dabei verfehlte Summit Hero, das Übernahmevehikel der chinesischen Beteiligungsgesellschaft Cathay Fortune International Company (CFIC), die erforderliche Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent, wie Summit am Mittwoch mitteilte. Mit Ablauf der Annahmefrist hielt Summit lediglich 62,13 Prozent der Aktien. Die Aktie von Epigenomics brach nach Bekanntwerden der gescheiterten Übernahme ein und verlor zuletzt 20 Prozent auf 5,50 Euro.

Der chinesische Investor wollte 7,52 Euro je Aktie in bar zahlen. Epigenomics wurde damit Anfang Juni mit rund 171 Millionen Euro bewertet. CFIC hielt zuvor bereits direkt und indirekt knapp 19 Prozent an Epigenomics. Vorstand und Aufsichtsrat des Biotechunternehmens hatten das Angebot unterstützt. Sie wollten so Zugang zu den nötigen finanziellen Ressourcen erhalten, um die eigenen Produkte weltweit zu vermarkten und weiterzuentwickeln.

Epigenomics-Chef Greg Hamilton zeigte sich enttäuscht: "Es ist bedauerlich, dass das Übernahmeangebot nicht erfolgreich war." Nun würden alternative Finanzierungsmöglichkeiten sorgfältig geprüft, um zukünftig die eigenen Produkte zu vermarkten und Krebstests zu entwickeln./nas/jha/stb

ISIN DE000A1K0516

AXC0164 2017-07-12/13:44