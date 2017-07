Einem aktuellen Bericht der Londoner Forschungs- und Beratungsfirma Prequin nach nahm die Geldbeschaffung für Investitionen in Bodenschätze im zweiten Quartal 2017 dramatisch ab. Zwölf nicht börsennotierte Fonds sicherten lediglich 5 Milliarden USD Investitionskapital. Quelle:Preqin Q2 2017 Fundraising Update / mining.com Im ersten Quartal 2017 generierte Fundraising noch insgesamt 27 Milliarden Dollar aus 21 Fonds. Das zweite Quartal zeigte dagegen einen deutlichen Rücklauf der Aktivitäten. Die vergangenen Monate ergaben die wenigsten geschlossenen Fonds und die niedrigste Kapitalebene, seit Prequin 2011 mit der Datenerhebung begann. Während des zweiten Quartals 2017 waren drei Viertel der geschlossenen Fonds auf die Energiewirtschaft ausgerichtet, sieben der zwölf Fonds mit Investitionen in nordamerikanische Projekte. Von dreizehn Fonds, die 7,6 Milliarden USD Investmentverpflichtungen sichern sollten, konnte keiner geschlossen werden. Die Zeit, die am Markt investiert wurde, um genügend Geld zu sammeln, hat sich momentan auf bis zu zwei Jahre verlängert. John Carr, Ressortleiter für Grundbesitz-Projekte bei Prequin sagte, Öl- und Gas-Fonds mit Fokus auf den USA, Kanada und Mexiko hätten den Sektor beherrscht, während der Mangel an Interesse für Metall und Bergbau besorgniserregend sei. Eventuell stehe nun der niedrigste Grad der vierteljährlichen Aktivitäten seit fünf...

