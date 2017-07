Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aurubis von 63,50 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell an die aktuellen Entwicklungen an den Rohstoff- und Devisenmärkten angepasst, schrieb Analyst Fawzi Hanano in einer Studie vom Mittwoch. Die im März erstmals vorgestellte Strategie 2025 habe bei Anlegern für neues Interesse gesorgt. Damit sei aber auch die Bewertung der Papiere schon anspruchsvoller geworden./tih/bek

ISIN: DE0006766504