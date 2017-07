Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Schulferien in den Bundesländern liegen recht unterschiedlich - und damit auch die Flugpreise an den einzelnen deutschen Airports. Pauschalreisende, die bei der Wahl des Abflughafens flexibel sind, nutzen das kostenfreie Zug-zum-Flug-Ticket und schonen die Urlaubskasse. So kann eine Familie mit zwei Kindern bei ihrem Sommerurlaub auf Mallorca dieses Jahr mehr als 500 Euro sparen. alltours zeigt, wie es geht.



Kein Gedränge am Flughafen, kein Stau auf der Autobahn und sparen lässt es sich auch noch: Für Familien mit schulpflichtigen Kindern in Deutschland ist die Verlockung oftmals groß, sich schon ein paar Tage vor dem offiziellen Ferienstart in den Urlaub zu verabschieden. Oder aber nach Hause erst zurückzukehren, wenn der Unterricht bereits wieder begonnen hat. Doch wer vorsätzlich gegen die Schulpflicht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit Bußgeldern von bis zu 2.500 Euro rechnen. Dabei kann man die Urlaubskasse ebenso wie die Nerven auch ganz legal schonen...



"Beim Ausweichen auf einen Abflughafen in einem anderen - idealerweise benachbarten - Bundesland können Urlauber unter Umständen bares Geld sparen: Denn die Preise für einen Urlaub ab einem Flughafen in einem Bundesland, das gerade keine Schulferien hat, sind in der Regel niedriger als in Ländern, in denen noch unterrichtet wird. Da gibt es für flexible Gäste dank des kostenfreien Zug-zum-Flug-Tickets durchaus Spielraum in der Preisgestaltung", erklärt Richard Brodrecht, Direktor Flugeinkauf beim Reiseveranstalter alltours.



540 Euro Ersparnis allein durch den Flughafenwechsel



Wer dieses Jahr erst ab Mitte der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen (17. Juli bis 29. August) einen Urlaub etwa auf Mallorca plant, kann sparen, indem er beispielsweise ab Hannover fliegt. In Niedersachsen endet die schulfreie Zeit nämlich schon am 2. August; danach werden die Flüge von dort deutlich günstiger. Für eine Woche (6.-13. August) im Alcúdia Beach Hotel (3,5*) bezahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Appartement mit Halbpension ab Dortmund bei alltours insgesamt 2.880 Euro. Für die gleiche Pauschalreise ab Hannover nur zwei Tage später fallen 2.340 Euro an: Die Familie spart 540 Euro - allein durch den Flughafenwechsel.



Gästen aus Hessen oder Rheinland-Pfalz bleibt mehr Geld im Portmonee, wenn sie ihren Urlaub zum Beispiel an einem der Flughäfen in Baden-Württemberg antreten: Im "Ländle" fangen die Schulferien erst am 27. Juli und damit mehr als drei Wochen später an. So ist eine Woche (19.-26. Juli) im Holiday Hotel Ciudad Laurel (3,5*) im mallorquinischen Cala Millor für zwei Erwachsene mit zwei Kindern im Appartement mit All-inclusive ab Stuttgart bei alltours zu einem Gesamtpreis von 2.232 Euro zu haben - über 400 Euro weniger, als wenn die Familie zur gleichen Zeit von Frankfurt am Main fliegen würde.



Deutliche Unterschiede bei Flugpreisen auch innerhalb eines Bundeslandes



"Bisweilen gibt es sogar innerhalb eines Bundeslandes Möglichkeiten, die Urlaubskasse zu schonen. Daher empfiehlt es sich, die Preise für die verschiedenen Abflughäfen zu prüfen", so Brodrecht. Die zuvor beschriebene Reise ins Ciudad Laurel nach Cala Millor kostet am gleichen Abflugtag (27. Juli) ab Leipzig/Halle knapp 150 Euro weniger als ab Dresden. Auch hier zahlt sich dank des kostenfreien Zug-zum-Flug-Tickets ein Wechsel des Flughafens aus.



In Deutschland erhalten alltours Gäste bei der Buchung einer Pauschalreise das kostenfreie Zug-zum-Flug-Ticket immer ganz automatisch mit den Reiseunterlagen nach Hause geliefert. Zusätzliche Kosten für die bequeme Anreise mit der Bahn (2. Klasse) zum gebuchten Airport entstehen also nicht. Und auch die Parkgebühren am Flughafen fallen erst gar nicht an.



Bildunterschrift



Wie Familien mit Kindern bei ihren Flugpauschalreisen in den Sommerferien jetzt mehr als 500 Euro sparen können, erklärt alltours Experte Richard Brodrecht. (Fotos: alltours)



Über alltours



alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.



OTS: alltours flugreisen gmbh newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53186.rss2



Pressekontakt:



Goran Goic Leiter Unternehmenskommunikation Telefon: +49 211 5427-7400 E-Mail: goran.goic@alltours.de



Alexandra Hoffmann Pressereferentin Telefon: +49 211 5427-7401 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de