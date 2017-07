Bremen (ots) -



Als erstes Unternehmen in Deutschland präsentiert Jacobs Douwe Egberts (JDE) eine Nespresso® kompatible Kaffeekapsel für den Einzelhandel, die komplett aus Aluminium besteht. Das Material steht für höchste Kaffeequalität, da es die Kaffeearomen optimal vor äußeren Einflüssen schützt und für eine dickere, feinere Crema und einen intensiveren Espresso-Geschmack sorgt. Die neuen Jacobs Espresso Kapseln sind ab sofort im deutschen Einzelhandel erhältlich. Nach erfolgreichen Innovationen wie Senseo Kaffeepads oder dem Tassimo Heißgetränkesystem setzt der Marktführer im Kaffeemarkt neue Impulse im Kapselsegment. So gelingt es JDE mit seiner Traditionsmarke Jacobs als erstes Kaffeeunternehmen in Deutschland, hochwertige Aluminiumkapseln im deutschen Einzelhandel anzubieten und damit die Bedürfnisse der Kaffeekonsumenten zu bedienen.



Aluminiumkapsel setzt neue Standards im Kaffeemarkt:



"Die neuen Jacobs Espresso Kapseln sind unsere Antwort auf die hohe Nachfrage im Bereich Einzelportionskaffee und die wachsenden Qualitätsansprüche der Konsumenten", so Luc Van Gorp, General Manager Retail DACH bei JDE. "Wir sorgen damit für eine Revolution auf dem Kaffeemarkt, weil wir der erste Anbieter sind, der mit einer im Supermarkt erhältlichen Aluminiumkapsel in der Kategorie neue Standards setzt."



Fünf Intensitäten im 10er und 20er Pack:



Zum Launch führt Jacobs die neuen Espresso Kapseln in fünf verschiedenen Intensitätsstufen ein: Ristretto (Intensität 12), Espresso Intenso (Intensität 10), Espresso Classico (Intensität 7), Lungo Intenso (Intensität 8) und Lungo Classico (Intensität 6). Jacobs Espresso Kapseln sind jeweils im 10er-Pack (UVP: 2,49 EUR) und im 20er-Pack (UVP: 3,99 EUR) erhältlich. Alle Sorten sind 100 Prozent UTZ zertifiziert und garantieren damit, dass die Kaffees auf eine sozial und ökologisch nachhaltige Weise angebaut und geerntet wurden. Die Kapseln können über den gelben Sack bzw. die gelbe Tonne entsorgt und so dem Recycling zugeführt werden.



Absatz von Kaffeekapseln legt weiter zu:



Das Konsumverhalten deutscher Kaffeeverwender hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt: Mittlerweile sorgt in jedem dritten deutschen Haushalt ein Einzelportionssystem wie zum Beispiel Senseo, Tassimo oder Nespresso®1 für Kaffee- und Espressogenuss auf Knopfdruck. Der Absatz von Kaffeekapseln für Nespresso® Maschinen legte im vergangenen Jahr um 17 Prozent weiter zu.



Über Jacobs



Bereits seit 1895 vertrauen Kaffeegenießer auf die Traditionsmarke Jacobs. So steht die Marke bis heute für Qualität, Leidenschaft und erlesenen Hochgenuss und hat sich damit zu Deutschlands führender Kaffeemarke etabliert. Ein Bewusstsein für Tradition und das Gespür für Fortschritt vereint Jacobs in einem vielseitigen Produktportfolio. Dieses reicht von Ganze Bohne Produkten, Filterkaffee, Löskaffee und Kaffeespezialitäten bis hin zu Kaffeepads, Tassimo T-Discs und Espresso Kapseln. Nach einem umfassenden Markenrelaunch positioniert sich Jacobs 2017 neu und stellt mit einem einheitlichen Design alle Jacobs Produkte unter ein starkes Markendach. Jacobs ist eine Marke des führenden reinen Kaffeeunternehmens Jacobs Douwe Eberts.



Über JACOBS DOUWE EGBERTS



JACOBS DOUWE EGEBRTS (JDE) ist das weltweit führende reine Kaffeeunternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden. Das Unternehmen ist mit seinen Marken in über 100 Ländern präsent und beschäftigt über 12.000 Mitarbeiter weltweit. Zu den wichtigsten Marken gehören Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L'Or, Douwe Egberts, Kenco, Pilao und Gevalia.



