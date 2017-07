DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG platziert erfolgreich geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG platziert erfolgreich geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000 12.07.2017 / 15:16 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER CORPORATE NEWS ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG platziert erfolgreich geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe im Volumen von EUR 270.000.000

* Erfolgreiche Platzierung bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern im internationalen Kapitalmarkt * Kupon von 2,875 Prozent und Laufzeit von 5 Jahren (bis 2022) * Anleiherating von S&P und Moody's mit BB+ bzw. Ba2 sowie Unternehmensrating mit BB bzw. Ba2 * Nettoerlöse werden zur vorzeitigen Refinanzierung der bis 2019 fällig werdenden ausstehenden Verbindlichkeiten der DEMIRE-Gruppe eingesetzt * Erster Schritt zur Umsetzung von "DEMIRE 2.0": * Signifikante Verbesserung der Finanzierungskosten von 4,1% auf 3,2% p.a. * Steigerung des jährlichen Cashflows um ca. EUR 9,0 Mio. durch reduzierten Zins- und Tilgungsaufwand * Steigerung des FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) um ca. EUR 5,6 Mio. p.a. durch reduzierten Zinsaufwand * Basis für mittelfristiges Erreichen des Investment Grade-Profils geschaffen

Langen, 12. Juli 2017 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0) hat heute eine geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe (Senior Notes) in einem Gesamtnennbetrag von EUR 270.000.000 erfolgreich bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern im internationalen Kapitalmarkt platziert. Sie hat eine Laufzeit von 5 Jahren (bis 2022), eine "Non-Call"-Periode von zwei Jahren und wird mit 2,875 % p.a. verzinst.

Die Unternehmensanleihe wird nach New Yorker Recht (144A/Reg S) begeben und an der Luxemburger Börse (Euro MTF Markt) gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission sollen für Zwecke der teilweisen Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und bestimmter Tochtergesellschaften verwendet werden.

Die international renommierten Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's haben für die Unternehmensanleihe ein BB+ bzw. Ba2-Rating vergeben. Das Anleiherating von Standard & Poor's liegt somit eine Ratingstufe unter dem Investment Grade-Rating. Das Unternehmensrating der DEMIRE durch die beiden Ratingagenturen liegt bei BB bzw. Ba2 jeweils mit stabilem Ausblick. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Berenberg als Joint Bookrunner sowie equinet Bank und IKB Deutsche Industriebank als Co-Lead Managers begleitet.

Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor's unter www.standardandpoors.com und von Moody's unter www.moodys.com sowie auf der Website der DEMIRE unter www.demire.ag/investor-relations/anleihen/rating zur Verfügung.

Erster Schritt zur Umsetzung von "DEMIRE 2.0"

Mit der erfolgreichen Platzierung der Unternehmensanleihe hat die DEMIRE innerhalb kürzester Zeit einen ersten Schritt ihres im Rahmen der Hauptversammlung Ende Juni 2017 angekündigten Programms "DEMIRE 2.0" umgesetzt. Dabei strebt die DEMIRE unter anderem die weitere Optimierung des Finanzierungsmix, die Senkung der durchschnittlichen Finanzierungkosten sowie mittelfristig das Erreichen eines Investment Grade-Ratings an. Mit den Nettoerlösen aus der emittierten Unternehmensanleihe plant die DEMIRE in den nächsten Wochen alle wesentlichen Verbindlichkeiten, die bis 2019 fällig werden, vorzeitig zu refinanzieren. Die abzulösenden Verbindlichkeiten werden derzeit im Durchschnitt mit 5,2 Prozent verzinst und weisen eine jährliche Tilgungsrate von ca. 1,3 Prozent auf. Durch die Refinanzierung rechnet die DEMIRE mit einer Steigerung des jährlichen Cashflows aufgrund von reduziertem Zinsaufwand und Tilgungsleistung um ca. EUR 9,0 Mio. p.a. Mit der Ablösung von mit Grundschulden besicherten Verbindlichkeiten werden ca. EUR 216 Mio. an Immobilienwerten unbesichert und frei, das entspricht ca. 22 Prozent des gesamten Immobilienvermögens der DEMIRE-Gruppe. Die DEMIRE plant den Anteil von unbesicherten Vermögenswerten am Immobilienvermögen sukzessive weiter zu steigern.

Mit Abschluss der geplanten Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten sinken zudem die durchschnittlichen Finanzierungskosten von 4,1 Prozent auf 3,2 Prozent p.a. Die eingesparten Zinsaufwendungen führen zu einem deutlichen jährlichen Anstieg der Funds from operations (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) um ca. EUR 5,6 Mio.

Ralf Kind, CFO des DEMIRE-Konzerns: "Die frühzeitige Refinanzierung unserer bis 2019 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten durch die geratete und unbesicherte Unternehmensanleihe ist ein strategischer Meilenstein auf dem Weg zum Investment Grade-Rating. Wir können jetzt einen wesentlichen Teil der teuren und komplexen Finanzierungen der Vergangenheit ablösen und haben unser Unternehmen erfolgreich im internationalen Kapitalmarkt positioniert. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere Wachstumsstrategie. Darüber hinaus steigern wir unseren FFO und Cashflow durch eine deutliche niedrigere Verzinsung und die Einsparung der Tilgungsleistungen der abzulösenden Darlehen."

Markus Drews, CEO des DEMIRE-Konzerns ergänzt: "Die innerhalb kürzester Zeit erfolgreich platzierte Unternehmensanleihe bestätigt unsere Ziele und die nachhaltige Umsetzung unseres strategischen Programms "DEMIRE 2.0". Das sehr positive Ratingergebnis unterstreicht die hohe Attraktivität und Stabilität unseres Geschäftsmodells, das wir in den "Secondary Locations" von Deutschland mit einem attraktiven Gewerbeimmobilien-Portfolio weiter auf über EUR 2 Mrd. ausbauen werden. Diese und die zukünftigen Maßnahmen unter DEMIRE 2.0 werden die Attraktivität und Wahrnehmung unserer Aktie weiter steigern."

Disclaimer

Dieses Dokument und die Informationen, die in ihm enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die registriert wurden oder gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies, unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon) darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht veröffentlicht, wiedergegeben, verteilt oder in sonstiger Weise Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 D-63225 Langen Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0 Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11 ir@demire.ag www.demire.ag

_______________________________________

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 31. März 2017 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von EUR 994,1 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 72,1 Millionen für durchschnittlich 5,3 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

12.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11 im 'the eleven' 63225 Langen (Hessen) Deutschland Telefon: +49 6103 37249-0 Fax: +49 6103 37249-11 E-Mail: ir@demire.ag Internet: www.demire.ag ISIN: DE000A0XFSF0 WKN: A0XFSF

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

592135 12.07.2017

ISIN DE000A0XFSF0

AXC0197 2017-07-12/15:17