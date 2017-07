FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück hat Versicherungsrisiken in den Kapitalmarkt transferiert. Wie der im MDAX notierte Rückversicherer mitteilte, hat er für die American Integrity Insurance Company of Florida (AIIC) erstmalig Sturm- und Gewitterrisiken an Kapitalmarktinvestoren übertragen. Die Höhe des von institutionellen Investoren dafür bereitgestellten Kapitals betrage 210 Millionen US-Dollar.

Zwei weitere Transaktionen hat die Hannover Rück SE mit der Texas Windstorm Insurance Association (TWIA) und der Massachusetts Property Insurance Underwriting Association (MPIUA) abgewickelt. Das Volumen der Katastrophenanleihe für die TWIA betrage 400 Millionen Dollar, jenes für die MPIUA 350 Millionen Dollar. Die Laufzeiten liegen jeweils bei circa drei Jahren.

July 12, 2017

