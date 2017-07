Nicht einmal zwei Jahre nach der Gründung mit mehr als 150 Mio. Euro bewertet werden? Davon träumt jeder Unternehmer! Die drei Hamburger Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück haben das geschafft. Am Montag feierte die von Ihnen gegründete The Naga Group ihr Debüt auf dem Frankfurter Parkett. Die Aktie wurde zu 2,60 Euro ausgegeben. Bei der ersten Kursfeststellung um 9 Uhr war sie schon 3,60 Euro wert und am Abend schloss das Papier bei 6,70 Euro. Wer unserer "Zeichnen!"-Empfehlung gefolgt ist, dürfte sich gefreut haben. Allerdings wurden nur 1 Million Aktien ausgegeben, die Bruttoeinnahmen durch den IPO belaufen sich demnach auf 2,6 Mio. Euro. Das Interesse ...

