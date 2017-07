Bad Marienberg - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN DE000A0XFSF0/ WKN A0XFSF) hat heute eine geratete, unbesicherte Unternehmensanleihe (Senior Notes) in einem Gesamtnennbetrag von EUR 270.000.000 erfolgreich bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern im internationalen Kapitalmarkt platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

