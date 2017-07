Q-SOFT Verwaltungs AG mit deutlich verbesserten 9-Monatszahlen und Dividendenerhöhung

DGAP-Ad-hoc: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Dividende Q-SOFT Verwaltungs AG mit deutlich verbesserten 9-Monatszahlen und Dividendenerhöhung 12.07.2017 / 16:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Ad-hoc-Meldung der Q-Soft Verwaltungs AG vom 12.07.2017

* Geschäftszahlen nach dem 3. Quartal des Geschäftsjahres 2016-2017 wie erwartet deutlich verbessert * Gesellschaft stellt Dividendenerhöhung in Aussicht

Die nicht testierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG nach dem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2016 / 2017 (HGB) werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: + TEUR 153 (Vorjahresperiode + TEUR 50) Bilanzsumme: TEUR 5.146 (30.09.2016: TEUR 5.613) Ausgewiesenes Eigenkapital: TEUR 1.849 (30.09.2016: TEUR 1.739)

Wie angekündigt sind der Q-Soft Verwaltungs AG im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres Dividendenzahlungen aus ihren Beteiligungen an der RCM Beteiligungs AG und der KST Beteiligungs AG in Höhe von insgesamt mehr als TEUR 270 zugeflossen. Insgesamt erreichten die Dividendeneinnahmen der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr nun TEUR 278 nach TEUR 203 in der Vorjahresperiode. Damit sind alle von der Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Dividendenzahlungen zugeflossen.

Die betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft stellten sich gleichzeitig wiederum auf das seit Jahren gewohnt niedrige Niveau (TEUR 26, Vorjahresperiode TEUR 75, in den Vergleichszahlen des Vorjahres waren jedoch außerordentliche Einmalaufwendungen in Höhe von ca. TEUR 50 enthalten).

Der Zinsaufwand aus der Finanzierung des Assetportfolios der Gesellschaft lag nach neun Monaten bei ca. TEUR 98 (Vorjahresperiode TEUR 72), Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren zum 30.09.2017 im Gegensatz zum Vorjahr nicht vorzunehmen (Vorjahrsperiode TEUR 15).

Auf Basis ihrer erfreulichen Geschäftsentwicklung geht die Gesellschaft davon aus, dass die Dividende, die für das Geschäftsjahr 2015-2016 bei EUR 0,04 pro Aktie lag, für das laufende Geschäftsjahr nun auf einen Betrag von EUR 0,06 bis EUR 0,08 pro Aktie erhöht werden kann.

Gechingen, 12.07.2017 Q-Soft Verwaltungs AG Der Vorstand

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt IR und PR und mitteilende Person: Martin Schmitt (Vorstand) Q-Soft Verwaltungs AG Bergwaldstr. 34 75391 Gechingen Telefon 07031 4690960 Telefax 07056 965218 www. qsoft-ag.de info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart Steuer-Nr. 45462/69735 Finanzamt Böblingen

Vorstand: Martin Schmitt Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der Q-Soft Verwaltungs AG dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG Bergwaldstraße 34 75391 Gechingen Deutschland Telefon: 07031-4690960 Fax: 07031-4690966 E-Mail: info@qsoft-ag.de Internet: www.qsoft-ag.de ISIN: DE000A14KB33 WKN: A14KB3

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

