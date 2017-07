Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta027/12.07.2017/16:15) - Der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG (ISIN DE0005250005) mit Sitz in Heidelberg hat heute den vorläufigen Halbjahresabschluss (Einzelabschluss nach HGB) zum 30.06.2017 aufgestellt. Danach hat die Heidelberger Beteiligungsholding AG in der ersten Hälfte ihres vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 dauernden Geschäftsjahres 2017 ein Ergebnis vor Steuern nach HGB in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro (30.06.2016 rd. -1,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Heidelberg, 12. Juli 2017



Heidelberger Beteiligungsholding AG Der Vorstand



