Keine Frage, um die Aktie von Tahoe Resources mache ich beim Goldherzreport (www.goldherzreport.de) schon seit letztem Jahr eine Bogen. Letzten Freitag bestätigte sich diese Zurückhaltung. Doch für alle interessierten Anleger möchte ich gerne meine aktuelle Einschätzung darlegenEs bestehen dort leider zu viele Unsicherheiten in Bezug auf die Escobal Mine in Guatemala. Diese ist mit einer Jahresproduktion von 20 Mio. Silberunzen (23 Mio. Tonnen bei 351 Gramm pro Tonne Silbergehalt = 267,5 Mio. Unzen Reserven) die weltweit zweitgrößte primäre Silbermine. Die Grade sind so gut, dass die operativen Produktionskosten im 1. Quartal lediglich 5,71 US$ betragen.Das verspricht eine Traumrendite und angesichts der enormen Reserven bietet das Unternehmen eine nette Silber-Spekulation, denn mit jeder Aktie beteiligen sich Anleger an 0,85 Silbeunzen in der Reservenkategorie. Bei einem Aktienkurs von umgerechnet 5 US$, ergibt das eine Marktkapitalisierung von 6,10 U...

Den vollständigen Artikel lesen ...