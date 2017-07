Liebe Leser,

die Bilfinger SE hat am 11. Juli 2017 ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. So rechnet der Industriedienstleister statt des bislang prognostizierten Anstiegs der Marge um etwa 100 Basispunkte jetzt mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von plus/minus null, nach einem Plus von 15 Mio. Euro im Vorjahr.

Negativer Ergebniseffekt durch Alt-Projekte

Die Ursache für die korrigierte ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...