Zürich (ots) - Samsung lanciert einen Grossangriff auf Lonza.

Samsung Biologics, die Chemie-Tochter des koreanischen Mischkonzerns,

hat Anfang Juli eine Patentklage bei den koreanischen Behörden

eingereicht. «Wir werden alle nötigen Schritte unternehmen, um

Innovationen und geistiges Eigentum zu schützen», sagt

Lonza-Sprecherin Constance Ward zur «Handelszeitung».



Beim strittigen Patent handelt es sich um ein Verfahren zur

industriellen Herstellung von Antikörpern. Lonza-Forscher haben die

Technik vor rund zehn Jahren zum Patent angemeldet und weltweiten

Schutz gesucht. In zahlreichen Staaten haben Drittparteien Einspruch

dagegen erhoben. Konsequenz: Lonza nahm das Patentgesuch in Europa

zurück, in Russland ebenfalls. In den USA gilt kein Patentschutz, in

Japan auch nicht.



In Korea dagegen war Lonza erfolgreich. Der Basler

Lifescience-Konzern meldete das Verfahren 2007 zum Patent an, seit

2013 geniesst Lonza Patentschutz. Samsung will diesen nun gerichtlich

annullieren lassen. Das geschützte Verfahren sei Standard in der Welt

der Biochemie, sagen die Koreaner. Es bilde das Fundament jeglicher

Innovation und sei vital für das Entstehen einer eigenständigen,

koreanischen Industrie. Lonza dürfe eine derartige Technik nicht

patentieren lassen, so der grösste Konzern Koreas.



