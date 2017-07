Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford -0,58% auf 17,085, davor 6 Tage im Plus (7,41% Zuwachs von 16 auf 17,18), DO&CO +2% auf 61,26, davor 5 Tage im Minus (-4,2% Verlust von 62,69 auf 60,06), FACC -0,67% auf 9,029, davor 4 Tage im Plus (8,63% Zuwachs von 8,37 auf 9,09), S Immo -0,08% auf 12,62, davor 3 Tage im Plus (2,68% Zuwachs von 12,3 auf 12,63), Agrana -2,59% auf 112,8, davor 3 Tage im Plus (1,85% Zuwachs von 113,7 auf 115,8), SBO +3,34% auf 60,03, davor 3 Tage im Minus (-3,59% Verlust von 60,25 auf 58,09), RBI +0,13% auf 22,43, davor 3 Tage im Minus (-1,99% Verlust von 22,86 auf 22,4), AT&S +1,77% auf 9,855, davor 3 Tage im Minus (-3,5% Verlust von 10,04 auf 9,68). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:BWT 21 (MA200: 22,79, xD, davor 363 Tage...

