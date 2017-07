London (ots/PRNewswire) -



Lycamobile, der weltgrößte Betreiber für mobile virtuelle Netzwerke (MVNO), gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine MVNO-Lizenz in der Ukraine erhalten hat und über Pläne verfügt, in der Region sofort Services in Partnerschaft mit dem nationalen Telekommunikationsanbieter Ukrtelecom und seiner Mobilfunk-Tochter 3Mob anzubieten. Diese Entwicklung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin, die globale Netzwerkpräsenz in 22 Ländern weltweit auszuweiten und die Reichweite nach Osteuropa zu vergrößern, was der erfolgreichen Einführung von Lycamobile Mazedonien im letzten Jahr folgt.



Die Ukraine hat einen der am höchsten entwickelten Telekommunikationsmärkte in der Region, mit etwa 144 Mobilfunkverträgen pro 100 Einwohner[1], was bei einer Bevölkerung von 42,5 Millionen bedeutet, dass viele mehr als eine Mobilfunk-SIM besitzen.[2] Da Millionen von Ukrainern im Ausland leben, bietet die bevorstehende Einführung Kunden die Gelegenheit, die Vorteile des günstigen Service von Lycamobile zu nutzen, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und sich mit ihren Liebsten zu Hause und auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Inlandsprodukte von Lycamobile werden sich als äußerst wettbewerbsfähig erweisen und Ukrainern preisgünstige Pakete mit großen Kapazitäten von Anrufen, Nachrichten und Daten bieten.



Lycamobile wird seine Services in der Ukraine in Partnerschaft mit 3Mob anbieten, der Mobilfunk-Tochtergesellschaft des landesweit größten Mobilfunkbetreibers Ukrtelecom. 3Mob führte das erste 3G-Netzwerk in der Ukraine ein und Lycamobile-Kunden werden sofort nach der Geschäftseröffnung Zugang zu der erweiterten landesweiten Abdeckung haben.



Allirajah Subaskaran, Vorsitzender der Lycamobile Gruppe, sagte dazu: "Wir sind hocherfreut, eine Lizenz in der Ukraine erhalten zu haben und uns mit Ukrtelecom und 3Mob zusammenzuschließen, um in den kommenden Wochen unser Produktangebot in der Region zu erweitern. Mit der Ukraine als einem der wichtigsten Märkte in Europa freuen wir uns darauf, der wachsenden und aktiven Kundenbasis des Landes zu helfen, mit ihren Liebsten zu Hause und im Ausland in Verbindung zu bleiben."



Yuriy Kurmaz, CEO von Ukrtelecom, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft mit Lycamobile, die Kunden den Zugang zu der enormen 3G-Abdeckung von Ukrtelecom in der Ukraine bieten wird, schafft neue Gelegenheiten für 3Mob. Existierende Barrieren bei Anrufen zwischen Netzwerken und die beträchtliche Marktmacht hat in der Vergangenheit die Entwicklung der kleineren Betreiber des Landes behindert. Durch diese Partnerschaft mit Lycamobile, einem starken internationalen Akteur, werden Ukrainer jetzt Zugriff auf kostengünstige Daten-, Anruf- und Textnachrichtenservices haben, ein signifikanter Schritt, um Kommunikationsbarrieren für Kunden in der Region zu entfernen."



Das 2006 gegründete Unternehmen Lycamobile ist schnell gewachsen und bedient mittlerweile weltweit 15 Millionen Kunden auf fünf Kontinenten. Diese neuste Entwicklung stärkt die Werte des Unternehmens - Konnektivität, Zugänglichkeit und Vertrauen - und unterstützt seine Wachstumsstrategie durch die Einführung kostengünstiger Anrufe, Textnachrichten und Datenservices in neuen Märkten, darunter Osteuropa, der afrikanischen Subsahara-Region, Lateinamerika und Südostasien.



1. Weltbank, Daten, Mobilfunkverträge (pro 100 Einwohner), http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2%20 (16 Juni 2017)



2. Staatlicher Statistikdienst der Ukraine, http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/kn/kn_e/kn0317_e.html (21. April 2017)



Über Lycamobile



Lycamobile ist der weltgrößte Betreiber für virtuelle Mobilfunknetze, in 22 Ländern tätig und marktführend im Bereich der internationalen Prepaid-Anrufe von Mobilgeräten aus. Lycamobile verfügt über 15 Millionen Kunden weltweit und alle zwei Sekunden kommt ein neuer hinzu. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist Lycamobile schnell zu einer globalen Marke herangewachsen, die als Synonym dafür steht, Kunden mit ihren Liebsten im In- und Ausland, über Ozeane, Grenzen und Netzwerke hinweg und zu den geringstmöglichen Preisen zu verbinden.



Durch eine weitläufige Präsenz, seinen Fokus auf Kundendienst und seine innovative Geschäftsstrategie konnte sich Lycamobile von seiner Konkurrenz absetzen; es verfügt über eine größere Abdeckung der europäischen Bevölkerung als jeder andere Netzbetreiber. Das Unternehmen erschließt ständig neue Märkte, zuletzt in Mazedonien, und dieses Jahr sind weitere Geschäftseröffnungen geplant.



Lycamobile ist verfügbar in: Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Mazedonien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, der Ukraine, Hongkong, Tunesien und Australien.



Über Ukrtelecom



Das öffentlich gehandelte Unternehmen ist der größte nationale Telekommunikationsbetreiber in der Ukraine.



Ukrtelecom ist der einzige Gründer und Teilnehmer von "TriMob" Ltd (3Mob), einem Mobilfunkbetreiber des 3G/UMTS-Standards.



Ukrtelecom bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Telekommunikationsdiensten an: Breitbandinternet, Kommunikations- und Datenübertragungsnetzwerke mit Festnetz- und Mobiltelefonie für Unternehmen, Datenzentrumsdienste und Cloud-Lösungen.



Seit 2013 ist die SCM-Gruppe der größte Anteilseigner von PJSC "Ukrtelecom".



