der Küchenhersteller Alno ist insolvent. Jedoch darf man nicht vergessen, dass das Unternehmen zu einem großen Teil der Unternehmerfamilie Hastor gehört, die zuletzt Grammer übernehmen wollte.

Hastor will das insolvente Unternehmen unterstützen - was heißt das für die Aktie?

Die Insolvenz soll in Eigenregie starten und kann demnach auch in einer erfolgreichen Sanierung des Unternehmens enden. Hastor ist mit rund 43 % an der Alno AG beteiligt ... (Johannes Weber)

