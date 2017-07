von Tobias Aigner, Euro am Sonntag Halbzeit an den Weltbörsen: Die ersten sechs Monate des Jahres 2017 sind vorbei. DAX und Dow Jones haben ihre Rekordstände geknackt, und die Kursschwankungen waren lange Zeit so gering wie seit 20 Jahren nicht mehr. Nichts scheint die Aktienmärkte erschüttern zu können. Weder Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...