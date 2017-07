MONTREAL, QUÉBEC (KANADA--(Marketwired - Jul 13, 2017) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.B (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-B)) (TSX: BBD.A (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-A)) (TSX: BBD.PR.B (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-PR-B)) (TSX: BBD.PR.D (http://marketwire.com/news_room/stock?ticker=TSX:BBD-PR-D)) gab heute bekannt, dass für seine Vorzugsaktien der Serie 3 ab 1. August 2017 für die folgenden fünf Jahre vierteljährlich, wie von Fall zu Fall vom Board of Directors von Bombardier Inc. festgelegt, eine Bardividende gezahlt wird, die auf einem festen Satz beruht, der sich als Produkt folgender beiden Faktoren ergibt:(a) durchschnittliche Rendite bei Endfälligkeit, die am 11. Juli 2017 von der National Bank Financial Inc. und der Scotia Capital Inc. festgelegt wird, entsprechend einer kanadischen Staatsanleihe mit fünfjähriger Laufzeit, nämlich 1,503 %, multipliziert mit (b) 265 %, einem Multiplikator, der zuvor am 16. Juni 2017 bekanntgegeben worden war.

Entsprechend beträgt der jährliche Dividendensatz für die Vorzugsaktien der Serie 3 für den am 1. August 2017 beginnenden Fünfjahreszeitraum 3,983 %.

Es wird daran erinnert, dass jeder registrierte Aktionär, der seine Vorzugsaktien der Serie 2 und/oder der Serie 3 umwandeln möchte, das Umwandlungsfeld, das sich jeweils auf der Rückseite des Zertifikats für die Vorzugsaktien der Serie 2 oder Serie 3 befindet, ausfüllen und unterschreiben muss, und dieses Zertifikat bis spätestens 18. Juli 2017 17:00 Uhr (Montrealer Zeit) bei Computershare Investor Services Inc. abzugeben hat. Entsprechend sollten sich Aktionäre, die wirtschaftliche Eigentümer sind und ihr Umwandlungsrecht ausüben möchten, so bald wie möglich mit ihrem Broker oder einem sonstigen Bevollmächtigten in Verbindung setzen und deren Anweisungen befolgen. In diesem Fall ist es wichtig, dass sie solchen Anweisungen folgen und innerhalb des festgesetzten Zeitraums handeln, um ihrem Broker oder sonstigen Bevollmächtigten genug Zeit zu geben, die Frist zum 18. Juli 2017 zu wahren.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bereits bei seinen heutigen Aktivitäten plant Bombardier mit Weitblick voraus und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 16,3 Mrd. US$ erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com (http://bombardier.com/) zur Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier (https://twitter.com/Bombardier).

Bombardier ist eine Marke der Bombardier Inc.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Aussagen zu zukünftigen Umrechnungen und Beträgen sowie Zahlungen von Dividenden in Bezug auf die Vorzugsaktien der Serie 2 und die Vorzugsaktien der Serie 3 beinhalten können.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen - wie "könnte", "wird", "sollen", "können", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "annehmen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "verlaufen", "beibehalten" oder "ausrichten", der Negation und Variation dieser Begriffe sowie an ähnlichen Begriffen. Zukunftsgerichtete Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass die Unternehmensleitung Vermutungen anstellt, und sie unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden, abweichen können. Obwohl die Unternehmensleitung diese Annahmen auf Grundlage der zurzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig und angemessen hält, besteht die Gefahr, dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.

Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit unserem Umfeld (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von Geschäftskunden der Flugzeug- und der Schienenfahrzeugindustrie; die Handelspolitik; verstärkter Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt), operationelle Risiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Verpflichtungen mit Festpreisen oder mit fester Laufzeit, und die Ausführung des Produktions- und Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-Schwankungen und Saisonalität, unsere Fähigkeit zur erfolgreichen Implementierung und Umsetzung unserer Strategie und unseres Umwandlungsplans; Geschäfte mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter Schäden oder Verluste, behördliche und gerichtliche Verfahren; die Umwelt; Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen; Abhängigkeit von Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an geistigem Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes), Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen; Kreditrisiko; wesentliche bestehende Schulden und Zinsverpflichtungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen und Mindestbargeldbestände; Finanzierungshilfen zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher Förderung) und Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen; Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der Rohstoffpreise oder Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" unter dem Stichpunkt "Sonstiges" im Geschäftsbericht (MD & A) des Jahresabschlusses des Konzerns für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016. Weitere Informationen in Bezug auf die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der Einleitung und in den Abschnitten zu zukunftsgerichteten Aussagen im Konzernabschlussbericht für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollten. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes durch die anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als solche ausgewiesen.

Contact Information

Ansprechpartner:

Simon Letendre

Senior Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

Tel.: +514 861 9481



Jennifer McCaughey

Director, Investor Relations

Bombardier Inc.

+514 861 9481