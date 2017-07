BOCHUM (dpa-AFX) - Abschiedsgala für Deutschlands letzte Zechen: Beim Bergbaumaschinenhersteller Eickhoff in Bochum wird am Donnerstag (16.00 Uhr) die letzte Großmaschine für den deutschen Steinkohlebergbau präsentiert. Dabei handelt es sich um einen 17 Meter langen und fast 100 Tonnen schweren Walzenlader vom Typ SL 750. Die wieder aufbereitete und mit neuen Teilen versehene Großmaschine soll nach dem Festakt demontiert und später im Bergwerk Prosper in Bottrop unter Tage eingesetzt werden, wie der Zechenbetreiber RAG mitteilte. Prosper schließt wie die andere verbleibende deutsche Zeche in Ibbenbüren Ende 2018./rs/DP/zb

AXC0021 2017-07-13/05:49