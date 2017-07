Die bosnische Familie Hastor gilt als genialer Autozulieferer. Ausgerechnet bei Möbeln aber verhebt sie sich regelmäßig als Investor. Wie bei Alno.

Nicht mal ein Jahr ist es her, da waren sie beim badischen Küchenhersteller Alno guter Dinge. Grund für den Optimismus war der Einstieg der bosnischen Investorenfamilie Hastor. Über einen "finanzstarken Partner" jubelte der Betriebsrat damals, der neue Perspektiven eröffne. Grund für die Zuversicht war die Bilanz der Hastors in der Autozuliefererbranche. Dort sind sie über ihre Firma Prevent aktiv. Zwar eckt das Unternehmen immer wieder bei den großen Autokonzernen an, gilt wegen seiner rabiaten Methoden gar als Schreck von Deutschlands Autobossen. Wirtschaftlich aber läuft es dort. Mit diesen Fähigkeiten, so die Hoffnung im badischen Pfullendorf, würden die Hastors auch den traditionsreichen Küchenhersteller flottmachen.

Und tatsächlich: Die Hastors gaben frisches Geld, setzten eigene Leute auf wichtige Posten. Doch den Niedergang Alnos stoppte das nicht. Der Küchenhersteller, der seit 20 Jahren von einer Krise in die nächste taumelt, stellte am Dienstag Antrag auf Insolvenz. Das ist tragisch für das Unternehmen. Aber besonders bitter auch für die Hastors.

Denn spätestens seit der Alno-Pleite ist klar: Die Familie, die so erfolgreich im Autozuliefererbereich unterwegs ist, leidet unter einem regelrechten Möbelfluch. Alno ist nicht das einzige Engagement der Hastors in der Möbelbranche, bei dem es besser laufen könnte. Den Polstermöbelhersteller Gepade etwa schickten sie einige Monate nach der Übernahme in die Insolvenz. Der Möbelproduzent Machalke existiert ...

