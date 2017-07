Peach Property Group erweitert Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen

Peach Property Group erweitert Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen

- Kauf von 85 vollständig vermieteten Wohneinheiten in Mülheim an der Ruhr als Ergänzung des Portfolios in NRW

- Unmittelbare Nähe zum bestehenden Portfolio in Oberhausen; gemeinsame Verwaltung erhöht Effizienz

- Wohnungsbestand der Peach Property Group steigt auf 4.328 Einheiten - Jährliche Soll-Miete des gesamten Bestandes steigt auf CHF 22,4 Mio.

Zürich, 13. Juli 2017 - Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, baut ihr Immobilienportfolio in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Durch den Kauf von 85 Wohnungen in Mülheim an der Ruhr in unmittelbarer Nähe zum unlängst erworbenen Portfolio in Oberhausen steigt die Anzahl der Wohneinheiten im Bestand der Peach Property Group auf insgesamt 4.328 Einheiten. Der entsprechende Kaufvertrag wurde kürzlich notariell beurkundet, mit dem Abschluss der Transaktion wird im September 2017 gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die neu erworbenen Wohnungen verfügen über eine Wohnfläche von insgesamt rund 6.800 Quadratmetern und sind vollständig vermietet. Die jährliche Jahresnettokaltmiete beläuft sich auf rund TEUR 500 (knapp TCHF 540). Die Wohneinheiten sind in einem guten baulichen Zustand und wurden in den vergangenen Jahren mehrheitlich saniert. Die Wohnungen befinden sich in einem zentral gelegenen Gebäudekomplex mit attraktivem Aussenbereich und grosszügigen Grünanlagen.

Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Mit dem Zukauf in Mülheim erhöhen wir unseren Wohnungsbestand auf nunmehr 4.328 Einheiten mit jährlichen Soll-Mieten von CHF 22,4 Mio. und ergänzen unser kürzlich erworbenes Wohnportfolio in Oberhausen. Durch die räumliche Nähe und die gemeinsame Verwaltung der Portfolien können wir eine grössere Effizienz erreichen."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer und Dr. Marcel Kucher, Chief Financial Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

edicto GmbH, Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns

+49 (0) 69 90 55 05 52 | amuehlhaus@edicto.de

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Die Gesellschaft steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für moderne Wohnbedürfnisse, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab. Das Portfolio besteht aus renditestarken Bestandsimmobilien, typischerweise in B-Städten im Einzugsgebiet von Ballungsräumen. Daneben entwickelt die Gruppe Immobilien für den eigenen Bestand oder zur Vermarktung im Stockwerkeigentum. Im letzteren Bereich konzentriert sich die Gruppe auf A-Standorte und Objekte mit attraktiver Architektur und gehobener Ausstattung für einen internationalen Kundenkreis. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation, über den Erwerb bis zum aktiven Asset Management und dem Verkauf oder Vermietung der Objekte.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Reto Garzetti (Präsident), Peter Bodmer sowie Dr. Christian De Prati.

Weitere Informationen unter www.peachproperty.com

