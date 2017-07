Medienmitteilung





Baar-Zug, Schweiz, 13. Juli 2017

Partners Group meldet Kundennachfragen von EUR 6.9 Mrd. sowie Investitionsaktivitäten in Höhe von USD 5.6 Mrd. für H1 2017 und erhöht die Gesamtjahresprognose für Kundennachfragen auf EUR 10-12 Mrd.

EUR 6.9 Mrd. an Kundennachfragen in H1 2017; verwaltetes Vermögen steht bei EUR 57.8 Mrd.

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, erhielt in H1 2017 von seiner globalen Kundschaft neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 6.9 Mrd. über sämtliche Anlageklassen hinweg. Aufgrund der Nachfrage nach Programmen und Mandaten stieg das gesamte verwaltete Vermögen zum 30. Juni 2017 auf EUR 57.8 Mrd. an (31. Dezember 2016: EUR 54.2 Mrd.), was einem annualisierten Wachstum von 14% entspricht.



Das gesamte verwaltete Vermögen teilt sich zum 30. Juni 2017 wie folgt auf: EUR 31 Mrd. Private Equity, EUR 10 Mrd. Private Debt, EUR 9 Mrd. Private Real Estate sowie EUR 8 Mrd. Private Infrastructure.



Bandbreite für Gesamtnachfrage 2017 erhöht; H1 überwiegt erwartete Nachfrage in H2

Angesichts der soliden Nachfrage nach Programmen und Mandaten sowie einem weiteren Anstieg der Investitionskapazität, erhöht Partners Group die Bandbreite der Kundennachfragen für das Gesamtjahr 2017 von EUR 8-10 Mrd. auf EUR 10-12 Mrd. Durch die erhöhte Nachfrage nach Kernprogrammen innerhalb der Anlageklassen Private Equity, Private Infrastructure sowie Private Debt im ersten Halbjahr, wird erwartet, dass der Schwerpunkt der antizipierten Gesamtnachfrage 2017 in H1 liegt. Mit dem neu aufgelegten Kernprogramm im Bereich Private Real Estate wird in dieser Anlageklasse mit einer Zunahme der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte gerechnet. Die Bandbreite für Tail-Down Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen und Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen bleiben für das Gesamtjahr unverändert bei EUR -3 bis -4 Mrd.



Entwicklung des verwalteten Vermögens in H1 2017

Neben den Kundennachfragen in Höhe von insgesamt EUR 6.9 Mrd. in H1 2017 wurden Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von EUR -1.9 Mrd. verzeichnet. Da 36% des gesamten verwalteten Vermögens von Partners Group in US-Dollar denominiert sind, beeinflusste die Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro um 7% in dieser Periode das verwaltete Vermögen in Euro negativ. Die Fremdwährungseffekte betrugen EUR -1.7 Mrd. in H1 2017, während die erfolgsabhängigen Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsprogrammen einen positiven Beitrag in Höhe von EUR +0.3 Mrd. leisteten. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen in dieser Periode um netto EUR 3.6 Mrd. an.



André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "In der ersten Jahreshälfte 2017 verzeichneten wir eine Rekordnachfrage nach unseren drei Kernprogrammen für Direktinvestitionen in den Bereichen Private Equity, Private Debt und Private Infrastructure, was in etwa 40% der gesamten Kundennachfragen dieses Zeitraums entspricht. Auch im Bereich der hochindividualisierten Privatmarktportfolios für Grosskunden nahm die Nachfrage erheblich zu, da diese im Speziellen an Portfolios interessiert sind, die hinsichtlich Risiko/Rendite-Profilen eine grössere Flexibilität bieten."



USD 5.6 Mrd. an Investitionsvolumen über die gesamte Plattform in H1 2017

Auch in H1 2017 verfolgte Partners Group, wie auch in den vergangenen Jahren, einen sehr disziplinierten und konsequenten Investitionsansatz über die gesamte Plattform hinweg. Die Firma konnte trotz hoher Bewertungen eine beachtliche Anzahl von Transaktionen in allen Anlagenklassen im Privatmarkt realisieren und insgesamt USD 5.6 Mrd. für seine Kunden in dieser Periode investieren. Der Fokus liegt weiterhin auf attraktiven Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturanlagen mit Entwicklungspotenzial.



In H1 2017 entfielen USD 3.2 Mrd. (57% des Gesamtinvestitionsvolumens) auf Direkttransaktionen. Davon wurden USD 0.9 Mrd. in individuelle Anlagen in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate und Private Infrastructure sowie USD 2.3 Mrd. in Unternehmenskredite investiert. Die Sekundärmarktspezialisten investierten USD 1.0 Mrd. (18% des Gesamtinvestitionsvolumens) in global diversifizierte Privatmarktportfolios, während Kapitalzusagen in Höhe von USD 1.4 Mrd. (25% des Gesamtinvestitionsvolumens) an ausgewählte Privatmarktmanager getätigt wurden, um die Direkt- und Sekundärmarkttransaktionen zu komplementieren.



Hohes Mass an Selektion entscheidend, um Anlagen mit stabilen Bewertungen zu identifizieren

Durch den weiteren Ausbau der Unternehmensplattform auf über 950 Mitarbeiter weltweit, das weitreichende Branchennetzwerk sowie die proaktiven Sourcing-Aktivitäten, konnte Partners Group auch in H1 2017 den selektiven Investitionsprozess fortführen. Es wurden 2'211 Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen analysiert und lediglich 42 hiervon umgesetzt. Dies entspricht einer Ablehnungsrate von 98%. Die Sekundärmarktspezialisten generierten Investitionsmöglichkeiten mit einem Volumen von insgesamt USD 73 Mrd. und investierten in weniger als 2%.



Christoph Rubeli, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Wir stellen auch in Zukunft die Identifikation von Anlagen aus bestimmten Subsektoren in den Mittelpunkt, die von transformativen Trends, wie neuen Kundengewohnheiten und dem technologischen Fortschritt, oder von strukturellen Treibern, wie dem demografischen Wandel oder sich verändernden Wohlstandsstrukturen, profitieren. Unter anderem bieten die Sektoren Gesundheitswesen, Business Services, erneuerbare Energien oder Logistik derartige attraktive Investitionsmöglichkeiten, die es Anlagen ermöglichen, sich besser gegenüber wirtschaftlichen Unsicherheiten zu positionieren."



Heutige Telefonkonferenz

Das Management der Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Halbjahresergebnis zum 30. Juni 2017 wird am 12. September 2017 veröffentlicht.

