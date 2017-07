Zürich (awp) - Die Kühne Holding, deren Hauptaktivum die Mehrheitsbeteiligung am Logistiker Kühne+Nagel ist, erhöht ihr Engagement an Hapag-Lloyd auf 17,15% von 14,1%. Man nutze damit die Chance, die sich durch den Anteilsverkauf von TUI geboten habe, teilte die Kühne Holding am Donnerstag mit. "Die fortschreitende Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...