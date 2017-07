Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Aixtron -0,79% auf 7,14, davor 8 Tage im Plus (19,97% Zuwachs von 6 auf 7,2), paragon +0,47% auf 60,49, davor 7 Tage im Minus (-8,79% Verlust von 66 auf 60,2), Wolford -0,58% auf 17,085, davor 6 Tage im Plus (7,41% Zuwachs von 16 auf 17,18), EUR/JPY Spot -1,17% auf 129,132, davor 5 Tage im Plus (1,68% Zuwachs von 128,5 auf 130,66), Verizon+0,77% auf 43,22, davor 5 Tage im Minus (-4,69% Verlust von 45 auf 42,89), Paion +1,12% auf 2,98, davor 5 Tage im Minus (-7,68% Verlust von 3,19 auf 2,95), DO&CO +2% auf 61,26, davor 5 Tage im Minus (-4,2% Verlust von 62,69 auf 60,06), GoPro +2,14% auf 8,12, davor 5 Tage im Minus (-2,93% Verlust von 8,19 auf 7,95), FACC -0,67% auf 9,029, davor 4 Tage im Plus (8,63% Zuwachs von 8,37 auf 9,09), EUR/CHF Spot -0,34%...

Den vollständigen Artikel lesen ...