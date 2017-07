FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel am Donnerstag 2 Ticks auf 161,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,47 Prozent und das Tagestief bei 161,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.937 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 5 Ticks auf 131,62 Prozent. Trotz der Erholung nach den taubenhaften Yellen-Aussage ist der Bund-Future noch nicht aus dem Schneider. Sollten wieder Störfeuer in Form von EZB-Zinsspekulationen aufkommen, dürfte die Unterstützung um 160,30 wieder in den Fokus geraten, so die Helaba. Die Analysten rechnen am Donnerstag mit einer Handelsspanne zwischen 160,50 und 162,00.

DJG/mpt/cln

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2017 02:22 ET (06:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.