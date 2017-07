Wie Sie wissen begrüßen wir die Aufspaltung, haben aber Bedenken, was die künftige operative Tendenz betrifft. Jeder Sektor hat lediglich die Chance, auf der Kostenseite an Rentabilität zu gewinnen, dem die Dynamik im Umsatz fehlt. In der alten Metro verbleibt mit Ceconomy das Geschäftsfeld Elektronikhandel, aber mit der deutlich härteren Konkurrenz. Die neue Metro steht mit ihrem Großhandelsgeschäft, insbesondere Real, nicht gerade in bester Verfassung da, bekommt aber das komplette Immobiliengeschäft. Ausgebaut wird dort der Lieferservice mit durchaus glaubwürdigem Potenzial. Somit müssten rd. drei Viertel des Gesamtwertes beider Aktiengattungen auf die neue Metro entfallen. Was die Börse daraus macht bleibt abzuwarten. Gibt es deutliche Abweichungen bei den angenommenen Bewertungsansätzen, lässt sich daraus für uns möglicherweise Profit schlagen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info