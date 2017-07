Die Aktie von Henkel befindet sich im Aufwärtstrend. Dort erreichte sie nun die Unterseite und drehte lehrbuchmäßig um. Ein Mini Future Long auf die Henkel-Aktie kann von weiterhin steigenden Kursen überproportional mit einer Trend-Chance von 99 Prozent profitieren. Im Update: Wirecard.

Der seit Anfang letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend bei Henkel kann aktuell zwischen 118 und 139 Euro beschrieben werden. Mitte Juni erreichten die Notierungen mit der Trendbewegung ein Hoch bei 129,90 Euro. Danach gab die Aktie jedoch in schneller Folge nach und erreichte die Unterseite ihres Trends um 118 Euro. Dort befand sich bereits im März die Unterstützung einer für kurze Zeit zur Seite laufenden Tendenz. Außerdem wird dieser bedeutende Bereich von der aktuell bei 118,17 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie verstärkt. Entsprechend kehrten die Notierungen gestern genau in diesem Bereich mit einer dynamischen Gegenbewegung auf die bis zuletzt gesehene Richtung nach oben um und könnten in einem freundlichen Marktumfeld, das sich aus dem Überwinden ...

