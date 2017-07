Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 17,7 auf 17 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Margen im Segment Verarbeitung und Vermarktung hätten sich im zweiten Quartal weltweit gut gehalten, schrieb Michele della Vigna in einer am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie. Der italienische Ölkonzern befinde sich mitten in einer Transformation, die zu höheren Renditen führen dürfte, gestützt durch neue Förderstätten, Verkäufe sowie neue Projekte./bek

ISIN: IT0003132476