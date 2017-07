Hamburg (ots) -



Die Staubsauger-Wirkung von Social Media ist kein Geheimnis: Hat es einmal angefangen, kann man sich ewig durch die Profile der stylischen Influencer-Girls, lustigen Memes oder 30-Sekunden-Kochvideos klicken. Aber die Social-Media-Affinität raubt nicht nur viel Zeit, sie verändert auch die Bindungen im Bekanntenkreis. In der neuen Maxi (8/2017, EVT. 13.07.) geht's um Freundschaften im digitalen Zeitalter und die Frage, wie es ist, wenn der Lieblingsmensch mit Facebook & Co. nichts am Hut hat.



Weltfremd? Oder einfach nur verdammt schlau?



Eigentlich machen Social-Media-Verweigerer vieles richtig. Nicht nur, weil es ziemlich befreiend ist, mit diesem ganzen Kosmos nichts zu tun zu haben. Es ist auch besser für die sozialen Kontakte: Psychologen warnen immer wieder davor, dass soziale Medien echte Freundschaften gefährden. Denn Netzwerke haben Beziehungen unverbindlicher gemacht: Man muss viel weniger Aufwand betreiben, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Die Berliner Psychotherapeutin Franziska Kühne etwa schreibt in ihrem Buch "Keine E-Mail für dich", dass in sozialen Netzwerken lediglich eine Form "passiver Kommunikation" stattfindet, "bei der all das verloren geht, was wir brauchen, um wirklich Nähe aufzubauen."



Digital vs. Analog



Manchmal kommt es im Freundeskreis zum Culture Clash: Wenn die Liebsten ohne Social-Media-Affinität fragen: "Was gibt es dir, dein Essen zu fotografieren und zu posten?" Da kann man schon ins Grübeln kommen. Solche Auseinandersetzungen helfen dabei, die Wahrnehmung wieder geradezurücken, wenn man die cool gefilterten Bilder auf Instagram mit dem echten Leben verwechselt und erinnern daran, das Handy mal öfter aus der Hand zu legen. Denn eines darf nicht vergessen werden: Social Media sind ein Hobby. So wie Gitarre spielen oder Joggen. Und selbst wenn der Umgang anderer damit nicht der eigenen Einstellung entspricht - Wenn's brennt im Leben, ist man trotzdem füreinander da. Und zwar Face to face. Nicht Facebook to Facebook.



