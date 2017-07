Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert, nachdem die Indizes am Vortag nach positiv aufgenommene Aussagen der US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen noch stark zugelegt hatten. Yellen habe den Markt mit überraschend moderaten geldpolitischen Signalen beruhigt, meinte ein Händler. Auch in den USA war der Leitindex Dow Jones am Vortag auf einen neuen Rekordstand gestiegen, allerdings hatte er sich nach dem europäischen Börsenschluss nur noch wenig bewegt.

Hierzulande rückt am Donnerstag die Unternehmens-Berichtssaison in den Fokus, nachdem vorbörslich bereits eine Reihe von börsenkotierten Firmen Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr gemacht. Am Nachmittag wird ein Auftritt von Fed-Chefin Yellen vor dem Bankenausschuss erwartet, zudem stehen aus den USA noch einige weitere Konjunkturdaten an.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,06% tiefer bei 9'010,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt dagegen um 0,15% auf 1'431,88 Zähler während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit 10'252,01 Punkten um 0,02% tiefer notiert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 19 im Plus und 11 im Minus.

Auf dem SMI lasten nicht zuletzt Abgaben des Börsen-Schwergewichts Novartis (-0,8%), das am Vortag noch deutlich zugelegt ...

