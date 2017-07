Kirkland Lake Gold hat es abermals geschafft, die Märkte mit seinen Produktionsergebnissen positiv zu überraschen. Am Montag legte der Goldproduzent seine operativen Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal und das erste Halbjahr 2017 vor. So förderte man alleine in den Monaten April, Mai und Juni 160.156 Unzen des Edelmetalls. Dies entspricht einem Anstieg von satten 23% im Vergleich zum ersten Quartal.

Rekord dank höherer Goldgrade

Haupttreiber dieses Ergebnisses war die Fosterville-Mine in Australien. Diese lieferte im Q2 exakt 77.069 Unzen ab. Dies entspricht einer Verdopplung der Produktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Hauptgrund für die massive Steigerung der Förderung liegt darin, dass man den verarbeiteten Goldgehalt deutlich steigern konnte. Während im im zweiten Quartal 2016 der Goldgehalt bei ...

