Das Analysehaus S&P Global hat die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger nach einer Gewinnwarnung auf "Sell" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Auswirkungen der gekappten operativen Ergebnisprognose und des positiven Ausgangs eines Rechtsstreits in Katar höben sich gegenseitig fast auf, so dass er seine Schätzungen beibehalte, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Die anstehenden Zahlen für das zweite Quartal sollten einen weiteren Rückgang bei der Konzernleistung belegen. Auch bei der Auftragslage sei keine Verbesserung zu erwarten./gl/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2017-07-13/11:03

ISIN: DE0005909006