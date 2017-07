Paris - Das Überangebot an Rohöl auf dem Weltmarkt könnte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) länger andauern als bisher gedacht. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung räumten IEA-Experten ein, dass nach wie vor kein Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Handel mit Rohöl zu erkennen sei. "Wir müssen noch etwas abwarten, bis wir bestätigen können, dass der Prozess einer Ausbalancierung des Marktes im zweiten Quartal begonnen hat", hiess es in der Stellungnahme der Agentur mit Sitz in Paris.

Zuvor hatte sich die IEA noch zuversichtlicher ...

