Graz (ots) - Axopower, eines der führenden italienischen

Unternehmen im Energiesektor, ist neuer Partner der internationalen

Shopping Community Lyoness. Im Zuge dieser Kooperation genießen

Lyoness Mitglieder attraktive Preisvorteile in den Bereichen Strom,

Gas und Energieeffizienz.



Lyoness arbeitet in Italien mit weit über 10.000 Unternehmen

zusammen. Dieses flächendeckende Händlernetzwerk ist nun um ein

weiteres Unternehmen reicher geworden: Seit Ende Juni können Lyoness

Mitglieder bei Axopower in ganz Italien die Cashback Card nutzen und

beim Beziehen von Strom und Gas Geld sparen. "Axopower bietet jedem -

egal ob Familie oder Unternehmen - das optimale Energiepaket. Wir

freuen uns sehr, dass unsere Mitglieder in Zukunft das umfangreiche

Energieangebot und die nachhaltigen Energieeffizienz-Lösungen von

Axopower nutzen und dabei auch noch Geld zurückbekommen können",

betont Edoardo Moretti, Geschäftsführer von Lyoness Italien.



Im Zuge der Kooperation genießen alle Besitzer der Lyoness

Cashback Card bei Axopower exklusive Preisvorteile: Sie erhalten 1,5%

Cashback und 2,5 Shopping Points, während B2B-Kunden von 1,25%

Cashback und 0,75 Shopping Points profitieren.



Zwtl.: Über Axopower



Axopower verfügt über ein Netzwerk in ganz Italien und bietet

neben Strom und Gas auch moderne Lösungen zur Verbesserung der

Energieeffizienz an. Axopower entstand 2002 aus einer industrienahen

Organisation heraus und arbeitet seit jeher eng mit italienischen

Unternehmen zusammen. Diese Erfahrung gepaart mit hoher

Servicequalität und dem Streben nach Nachhaltigkeit macht Axopower

zum Energiespezialisten sowohl für Unternehmen aller Größen als auch

für Familien. Mehr auf [www.axopower.it] (http://www.axopower.it).



Zwtl.: Über Lyoness



Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Tätigkeit auf mehrere

Geschäftsbereiche auf. Eine Zielgruppe von Lyoness sind Konsumenten,

die beim Einkaufen mit der Cashback Card und beim Online Shopping

weltweit Geld sparen möchten (Cashback und Shopping Points). Mit den

Cashback Solutions werden alle Unternehmen angesprochen, die ein

branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen

möchten. Lyconet richtet sich an selbstständige Unternehmer, die eine

eigene Shopping Community aufbauen möchten. Lyoness ist derzeit in 47

Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 7 Millionen Mitglieder

nutzen bei rund 75.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness

Vorteile. Mehr auf [www.lyoness.com] (http://www.lyoness.com).



