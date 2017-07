Unterföhring (ots) -



- Überregionale Print-, Display- und OOH-Schaltungen, Infoscreen-Anzeigen, Radiospots sowie Social-Media-Clips sorgen crossmedial für Aufmerksamkeit - Die siebte Staffel "Game of Thrones" ab 17.7. nur auf Sky und Sky Ticket, Staffel 1 bis 6 auf Sky Box Sets verfügbar - Arianna Saita, Sky: "Zur exklusiven Premiere der neuen Staffel "Game of Thrones" starten wir die größte digitale Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky. Mitten im Hochsommer überraschen wir mit einer winterlichen Wettervorhersage und sorgen damit für Aufmerksamkeit."



Unterföhring, 13. Juli 2017 - Unter dem Slogan "Zeit zu zittern. Der Winter ist da." bewirbt Sky den Start der siebten Staffel des Fantasy-Epos "Game of Thrones" am 17. Juli umfangreich crossmedial in Deutschland und Österreich. Ab Montag sind die neuesten Folgen der HBO-Erfolgsserie nur auf Sky Atlantic HD, Sky Go, Sky On Demand sowie über den Streaming-Dienst Sky Ticket zu sehen. Zusätzlich sind für Sky Abonnenten und über Sky Ticket die Staffeln 1 bis 6 auf Sky Box Sets verfügbar.



Die Kampagne Die umfangreiche Marketingkampagne mit starkem Fokus auf digitale Kanäle bedient sich spielerisch dem zentralen Leitgedanken der siebten Staffel der HBO-Erfolgsserie: "Der Winter ist da.". Neben klassischen überregionalen Print-, Display- und OOH-Schaltungen werden rund um die Staffelpremiere Sonderideen zum Thema "Wintereinbruch" die Kampagne prägen:



Seit heute kündigt Sky auf den Bildschirmen von Infoscreen sowie mit Radiospots auf zahlreichen Sendern, darunter Energy, bigFM und egoFM, einen rapiden Temperatursturz an. Dabei wird auf vor dem Wintereinbruch ab Montag den 17. Juli gewarnt. Zum Schutz vor Minusgraden, Blitzeis und des Kältetods wird empfohlen, dringend zuhause zu bleiben. Am Ende der Infoscreen-Motive beziehungsweise des Radiospots wird die Wetterwarnung aufgelöst und macht auf den Start der neuen Staffel "Game of Thrones" auf Sky Atlantic HD, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket aufmerksam.



Für die Kommunikation auf den Social-Media-Kanälen hat sich Sky bekannte Unterstützer geholt: Der aus "Game of Thrones" bekannte deutsche Schauspieler Tom Wlaschiha sowie mehrere prominente YouTuber werden ab Samstag in einem ganz besonderen "Game of Thrones"-Clip zu sehen sein.



Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland: "Zur exklusiven Premiere der neuen Staffel "Game of Thrones" starten wir die größte digitale Marketingkampagne für einen Serientitel bei Sky. Mitten im Hochsommer überraschen wir mit einer winterlichen Wettervorhersage und sorgen damit für Aufmerksamkeit. Vor allem eine junge Zielgruppe wird in den Social Media Kanälen mit zahlreichen Sonderideen und mit unserem neuen Streaming-Dienst Sky Ticket angesprochen."



Hintergrund der Kampagne - Kampagnenidee und Konzeption stammen von Serviceplan Campaign X München (Kreativgeschäftsführer: Hans-Peter Sporer). - Produktion: BDA Creative und intern Sky Creative Service - Media Agentur: Mindshare Frankfurt und Mediacom - Social Media: Sky Creative Service, Richtig Cool GmbH und BuzzBird GmbH



"Game of Thrones" auf Sky: - seit 5. Juni: Marathon-Programmierung Staffel 1 - 6 auf Sky Atlantic HD: montags bis freitags ab 22:05 Uhr | Samstags und Sonntags fünf Folgen am Stück ab 20:15 Uhr sowie auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket - ab 17. Juli: Erstausstrahlung Staffel 7 auf Sky Atlantic HD: montags um 20:15 Uhr sowie auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket



Über Sky Deutschland: Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



