Bonn - Infolge der von Janet Yellen in Aussicht gestellten nur graduellen Straffung der US-Geldpolitik tendierten die Rentenmärkte gestern fester, so die Analysten von Postbank Research.Im Gegenzug seien die Renditen gefallen. Die der 10-jährigen US-Treasury habe sich gegenüber Dienstag um 4 Basispunkte auf 2,33% ermäßigt. Für die 10-jährige Bundrendite wird in unserer Tabelle zwar ein Anstieg um 3 Basispunkte auf 0,58% ausgewiesen, so die Analysten von Postbank Research. Dieser resultiere aber ausschließlich aus einer von den Datenanbietern routinemäßig vorgenommenen Adjustierung der Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der generischen Renditen. Ohne diese Anpassung hätte auch die 10-jährige Bundrendite etwas nachgegeben. Im 2- und im 5- jährigen Laufzeitenbereich hätten sich bei Bundesanleihen Renditeabschläge um jeweils 2 Basispunkte auf -0,62% bzw. -0,11% ergeben. (13.07.2017/alc/a/a)

