Vancouver, British Columbia, 12. Juli 2017 - Rye Patch Gold Corp. (TSX.V: RPM; OTCQX: RPMGF; FWB: 5TN) (das Unternehmen oder Rye Patch - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297397) begrüßt Herrn Johb Mansanti im Board of Directors und gibt die Ernennung von Herrn Michael Iannacchione zum Geschäftsführer der Mine Florida Canyon bekannt.

Das Unternehmen hat mit der Aufnahme von Herrn John Mansanti sein Board of Directors auf fünf Mitglieder erweitert. Herr Mansanti besitzt beinahe 40 Jahre Erfahrung in der Leitung von Bergbaubetrieben und Projekten. Er ist anerkannt für sein Engagement zur Sicherheit und dem Erreichen von Ergebnissen durch positive Arbeitsbeziehungen. Zu seiner achtjährigen Erfahrung in der Kali-Branche besitzt Herr Mansanti über 30 Jahre an Betriebs- und Projektleitungserfahrung im Bereich Edel- und Buntmetalle hauptsächlich in Nevada. John hat für Barrick, Placer Dome, Getchell Gold, Newmont, Santa Fe Pacific Gold, Gold Fields Operating Company, Freeport McMoRan und Kennecott gearbeitet. Seine Erfahrung erstreckt sich über alle Bereiche des Vorort- und Unternehmensbetriebs von der Exploration bis hin zum Produktverkauf einschließlich Projektgenehmigung und Projektkonformität.

Herr Mansanti ist ein Absolvent des Montana College of Mineral Science and Technology (Studienabschlüsse in Chemie und Berg- und Aufbereitungstechnik). Er hat mehrere Fachbeiträge und ein Kapitel über Kali-Aufbereitung veröffentlicht.

Herr Mansanti ist ein aktives Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME) und der SME Präsident im Jahr 2017. Während seiner Arbeitszeit in Nevada war er ebenfalls in der Nevada Mining Association (NMA) aktiv und war im Jahr 2006 deren Präsident. Herr Mansanti hat mehrere Auszeichnungen für seine Führungsqualitäten und technische Fähigkeiten erhalten.

Das Unternehmen gibt ebenfalls die Ernennung von Herrn Michael Iannachione zum neuen Geschäftsführer der Mine Florida Canyon bekannt. Herr Michael Iannacchione besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche. Davon war er 25 Jahre in leitenden Stellen. Mike war der Vice President General Manager für General Molys Molybdänprojekt Mt. Hope, der Betriebsleiter in Goldcorps Mine Marigold, Vice President und Geschäftsführer der Goldmine Round Mountain, ein Joint Venture zwischen Barrick Gold Corporation und Kinross Gold Corporation. Zusätzlich zu seiner umfassenden Managementerfahrung besitzt Herr Iannacchione signifikante Front-Erfahrung in Minenbetrieben, Bergtechnik und Sicherheit in der Bergbaubranche.

Obwohl Herr Iannacchione in erster Linie in der Goldbergbaubranche gearbeitet hat, besitzt er ebenfalls Erfahrung mit Buntmetall- und Ölschieferprojekten.

Mike ist ein Absolvent der University of Nevada in Reno (Bachelor of Science in Bergtechnik, 1982). Zurzeit studiert er an der University of Notre Dame, wo er einen Executive MBA anstrebt. Herr Iannacchione ist ein im US-Bundesstaat Nevada zugelassener qualifizierter Ingenieur.

Herr Iannacchione ersetzt John Porterfield, der seit der Akquisition der Mine Florida Canyon interimistisch als Geschäftsführer der Mine fungierte. Das Unternehmen ist Herrn Porterfield für seine Unterstützung während der Phase der Inbetriebnahme der Mine sehr dankbar.

Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn John Porterfield für sein Vortreten und die Übernahme der Aufgabe des Geschäftsführers der Mine während der letzten paar Monate. Herr Porterfield hat vorbildliche Arbeit geleistet, indem er Qualitätsfachkräfte und Bedienungspersonal einstellte, die Mine auf Kurs brachte und den ersten Goldguss mit Gold aus dem neuen South Heap Leach Pad (Haufenlaugungsbecken) erreichte. Aufgrund seiner Bemühungen ist die Mine jetzt auf dem Weg zur kommerziellen Produktion. John wird mit Herrn Iannacchione während einer Übergangszeit auf Florida Canyon bleiben und anschließend nach Lincoln Hill und Wilco zurückkehren, um diese Projekte zu avancieren.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass gemäß des Aktienoptionsplans des Unternehmens und laut Standardübertragungsklauseln des Unternehmens den Herrn Mansanti und Iannacchione Aktienoptionen zum Erwerb von 800.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt wurden.

Rye Patch Gold Corp. ist ein Tier-1-Junior-Bergbauunternehmen aus Nevada, das sich mit der Förderung auf, der Erschließung und Exploration eines 180 Quadratkilometer großen Landpakets entlang des aussichtsreichen Oreana-Trends im westlichen Zentral-Nevada beschäftigt. Dank seiner soliden Finanzlage konnte das Unternehmen den Goldbergbaubetrieb Florida Canyon erwerben. Rye Patch kontrolliert nun Bergbaubetriebe, Ressourcenprojekte und Projekte mit Explorationspotenzial entlang des gesamten Trends. Die Kombination von Betrieben und organischem Wachstumspotenzial entlang eines wichtigen Goldtrends in Nevada positioniert Rye Patch als einen aufstrebenden mittelständischen Edelmetallproduzenten. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ryepatchgold.com.

