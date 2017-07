München (ots) - Die Münchner Hanfmesse "CannabisXXL" vom 28. bis 30. Juli 2017 steht ganz im Zeichen der Medizin. 80 Aussteller aus zwölf Ländern präsentieren auf 5.000 qm Hallenfläche und 3.000 qm Outdoorfläche Neuheiten aus der Welt der Naturpflanze Hanf. Damit zählt die "CannabisXXL" zur größten Hanfmessen Europas im Bereich Hanf-Medizin und Hanf-Lebensmittel.



Der Themenschwerpunkt liegt im Vortrags- und Diskussionsbereich auf der Entwicklung der Cannabis-Medizin in Deutschland. "Cannabis soll jedem Patienten zugänglich sein, dem es nützt", sagt Messeveranstalter Wenzel Vaclav Cerveny, Geschäftsführer der DCI Cannabis Institut GmbH in München. Zum dreitägigen Messe- und Kongress-Festival werden in der Kunsthalle Zenith (Lilienthalallee 29) rund 5.000 Besucher erwartet (www.cannabisxxl.com).



Zu den Stars der internationalen Hanfszene auf der "CannabisXXL" zählt Rick Simpson, der über Cannabis als Medizin berichten wird. Im Mittelpunkt der politischen Diskussionen steht die Entwicklung nach dem Inkrafttreten des Cannabis als Medizin-Gesetzes in Deutschland und sowie die Frage der Legalisierung von Cannabis. Zu den prominentesten Teilnehmern gehört Hubert Wimber (68), ehemaliger Polizeipräsident von Münster.



Zu den weiteren Highlights der dreitägigen Messe zählen eine Kochshow mit Vorträgen zu gesunder Hanf-Ernährung, Vorträgen über Hanf-Bekleidung und Hanf-Baustoffe. Besonderes Highlight ist die Vorstellung des bundesweit ersten Cannabis-Therapie- und Information-Centers, das im Raum München die Versorgung von Cannabis-Patienten übernehmen soll.



DCI Cannabis Institut GmbH-Mitgründer und Geschäftsführer Wenzel Vaclav Cerveny (56) hat sich seit Anfang 2014 einen Namen in der deutschen Legalisierungsbewegung gemacht. Unter dem Dach der am 1. Dezember 2016 gegründeten DCI Cannabis Institut GmbH hat er seine Aktivitäten gebündelt. Erster Meilenstein der Geschäftstätigkeit war die Neueröffnung von "Hanf - der etwas andere Bioladen" am 27. Mai 2017 in der Münchner Einsteinstraße 163.



Tickets für die CannabisXXL vom 28. - 30. Juli 2017 gibt es als Tageskarte (10 Euro) oder Weekend-Karte (15 Euro) unter https://www.adticket.de/Cannabis-XXL.html oder an der Messe-Kasse. Öffnungszeiten der Messe: Freitag und Samstag 11 - 20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr.



DCI Cannabis Institut GmbH Geschäftsführender Gesellschafter Wenzel Vaclav Cerveny Einsteinstraße 163 D-81677 München Mobil: 0157/380 99 383 Internet: www.cannabis-institut.de E-Mail: cerveny@cannabis-institut.de



Pressebüro König Dipl.-Kfm. Josef König Telefon +49 (0)8561/910771 E-Mail: info@koenig-online.de