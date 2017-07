Unterföhring (ots) - - In Kooperation mit ranFIGHTING.de zeigt Sky Select den Kampf um den IBO-Weltmeistertitel im Supermitteilgewicht am Samstag ab 19.30 Uhr live



- Ausführliche Informationen zur Bestellung unter sky.de/boxen



- Reporter Florian Bauer berichtet für Sky Sport News HD aus London von der Pressekonferenz am Donnerstag und dem offiziellen Wiegen am Freitag



Mit seinen 37 Jahren will es Arthur Abraham noch einmal wissen: Gut 15 Monate nachdem er seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht in Las Vegas an Gilberto Ramirez verloren hat, hat Arthur Abraham nun die Chance, sich erneut einen WM-Gürtel zu sichern. Der Gewinner seines Kampfes gegen den zehn Jahre jüngeren IBO-Weltmeister Chris Eubank Jr. wird zudem als letzter Teilnehmer das Feld der World Boxing Super Series komplettieren, ein Turnier in dem einige der stärksten Supermittelgewichtler der Welt den Besten der Besten ermitteln.



Nach dem verbalen Schlagabtausch der vergangenen Wochen hat an diesem Samstag der Wettstreit der Worte endlich ein Ende und die beiden Kontrahenten stehen sich in London im Ring gegenüber. Trainer von Eubank Jr. ist dessen Vater Chris Eubank Sr., der einst Graciano "Rocky" Rocchigiani in der Berliner Deutschlandhalle bezwang. In der Ecke von Arthur Abraham steht auch in London sein langjähriger Wegbegleiter Ulli Wegner.



In Kooperation mit ranFIGHTING.de überträgt Sky den Kampfabend aus der Wembley Arena in London am Samstagabend ab 19.30 Uhr live. Das Select Ticket (Bestellnummer: 130) für den Kampf kann entweder online unter sky.de/boxen oder telefonisch unter 0180 6 55 44 33 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) zum Preis von 15 EUR bestellt werden. Bei Bestellung des Tickets werden die HD-Übertragung auf Sky Sport 3 HD sowie die Wiederholungen am Sonntag ab 10.00 Uhr und 18.00 Uhr automatisch freigeschaltet. Übertragen werden auch die Vorkämpfe in der Wembley Arena, unter anderem der zwischen Lee Selby und Jonathan Victor Barros um die IBF-Federgewichtsweltmeisterschaft.



Über die Live-Übertragung hinaus ist Reporter Florian Bauer für Sky Sport News HD in London vor Ort und wird in den Tagen vor dem Kampf unter anderem von der Pressekonferenz am Donnerstag und dem offiziellen Wiegen am Freitag berichten. Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist im Free-TV für jedermann frei empfangbar.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland