Die Deutsche Bank hat ArcelorMittal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 28 Euro angehoben. Die Bewertung der Aktie des Stahlkonzerns sei attraktiv und der freie Barmittelfluss stark, was viel Spielraum für beträchtliche Ausschüttungen an die Anteilseigner lasse, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer Studie am Donnerstag veröffentlichten Studie. Seines Erachtens wird das zyklische Aufwärtspotenzial von ArcelorMittal unterschätzt./ck/tih

