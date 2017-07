Liebe Leser,

am Montag habe ich an dieser Stelle über den eskalierenden Streit zwischen Air Berlin und dem Bodendienstleister Aeroground berichtet. Hintergrund waren die anhaltenden Probleme in der Abfertigung in Berlin-Tegel. Nach schweren Vorwürfen seitens des CEO Thomas Winkelmann hatte der Dienstleister seinerseits mit Kündigung des erst im Frühjahr geschlossenen Vertrages gedroht.

Konsequenzen gezogen

Nun zog die Fluggesellschaft ihrerseits Konsequenzen, ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...