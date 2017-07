Klartext: GFT und Syngenta

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich bei GFT Technologies die "Investor Relations"-Seite aufrufe, erscheint dort zunächst ein Spruch: "Offen kommunizieren. Umfassend informieren. Vertrauen schaffen." Und das finde ich nicht verkehrt - und zwar ausdrücklich sowohl im Hinblick auf gute als auch auf schlechte Neuigkeiten.

Chart GFT-Aktie

Bei GFT Technologies waren es zuletzt schlechte Neuigkeiten. Der IT-Dienstleister senkte seine Prognose für 2017 sowohl im Hinblick auf den Umsatz als auch auf den Gewinn. Konkret: Statt wie bisher prognostiziert 450 Mio. Euro Umsatz sollen es nun im laufenden Jahr 425 Mio. Euro Umsatz werden.

GFT: Zwei Großkunden sollen voraussichtlich weniger Umsätze bringen



Beim Ergebnis vor Steuern (earnings before taxes = EBT) sollen es nun statt wie bisher prognostizierten 35,0 Mio. Euro nur noch 26,0 Mio. Euro in 2017 werden. Und wieso das Ganze? Der Mensch und damit auch ich mag ja gerne Begründungen. Dazu teilt GFT mit: Grund seien deutlich niedriger als zuvor erwartete Umsatzbeiträge "zweier Großkunden in Großbritannien und Nordamerika aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen im Bereich Investmentbanking." Fazit: Das EBT soll rund 25% niedriger als zuvor erwartet ausfallen. Da wäre es für mich nicht verwunderlich, wenn der Kurs der Aktie ähnlich stark gefallen wäre. Gemessen an den im Juni erreichten Topps ist er das auch. Um den aktuellen Kurs besser einschätzen zu können, würde ich die Zahlen zum zweiten Quartal abwarten (soll es am 10. August geben).

Dann der Blick auf Syngenta:

Nachdem Syngenta mitgeteilt hatte, dass der Käufer ChemChina im Rahmen des Übernahme-Angebots rund 94,7% der Syngenta-Aktien erhalten hatte, war die Sache klar. Die Übernahme ist "durch", nachdem auch die zuständigen Behörden zugestimmt hatten. Aber es gibt Neuigkeiten: Denn Syngenta teilte am heutigen Donnerstag mit, dass ChemChina offensichtlich weitere Syngenta-Aktien gekauft hat. Denn deren Anteil an Syngenta habe nun die Marke von 98% überschritten. Als Konsequenz dessen hat ChemChina nun laut Syngenta beim zuständigen Gericht den Antrag gestellt, die noch verbleibenden Syngenta-Aktien (die nicht von ChemChina oder damit verbundenen Stellen gehalten werden) zu "canceln" (to cancel).

Syngenta: Börsennotierung wird wahrscheinlich eingestellt

Im Gegenzug sollen die Besitzer dieser maximal 2% Syngenta-Aktien eine Zahlung erhalten, die 465 US-Dollar je Syngenta-Aktie entspricht. Syngenta teilte auch mit, dass man das Delisting der Syngenta Aktie von der SIX Swiss Exchange beantragen werde. Das soll gültig werden, sobald das zuständige Gericht in Bezug auf das Canceln der Syngenta-Aktien grünes Licht gibt. Sofern dies also geschieht, sieht es so aus, als ob die noch verbliebenen Syngenta-Aktionäre dann keine Wahl mehr haben - es wird dann 465 US-Dollar je Syngenta-Aktie geben und der Börsenhandel wird eingestellt.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Sich selber stets beklagen führt dazu, dass man nie beklagt wird." - Michel de Montaigne

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel