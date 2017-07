Österreich hat auch formal den Weg für Neuwahlen freigemacht. Die Wahl steht unter besonderen Vorzeichen: Die ÖVP positioniert sich als "Bewegung", die Grünen sind in der Krise, die SPÖ ist im Auf-, die rechte FPÖ im Abwind.

Zwei Monate nach dem Bruch der rot-schwarzen Koalition in Österreich hat das Parlament den Weg für eine Neuwahl freigemacht. Die Abgeordneten beschlossen am Donnerstag die Auflösung des Nationalrats. Damit endet die Legislaturperiode rund ein Jahr früher als geplant. Wahltermin ist der 15. Oktober. Nach Umfragen hat die konservative ÖVP, die mit einer "Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei" antritt, beste Chancen auf Platz eins. Die sozialdemokratische SPÖ unter Kanzler Christian Kern und die rechte FPÖ mit Parteichef Heinz-Christian Strache an der Spitze streiten ...

