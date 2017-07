Genf - Eines der Vermächtnisse der globalen Finanzkrise ist die phänomenale Zunahme von Multi-Asset-Fonds, so Hartwig Kos, Vize-CIO und Co-Head of Multi-Asset bei SYZ Asset Management im Kommenatr zum OYSTER Multi-Asset Diversified-Fonds (ISIN: LU0095343421, WKN: 926300) . Vorher, vor der Pleite von Lehman Brothers, hätten viele Anleger bei der Allokation ihres Vermögens in Anleihen und Aktien einen konventionellen Ansatz verfolgt. Bei den Aktien sei eine starke Ausrichtung auf den Inlandsmarkt gang und gäbe gewesen. Bei der Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren seien tendenziell wichtige Risikofaktoren wie Laufzeit, Währung und Liquidität nicht berücksichtigt worden. Zu allem Überfluss hätten viele Anleger erst gar nicht den Versuch unternommen, die vielfältigen Chancen innerhalb einzelner Anlageklassen zu nutzen.

